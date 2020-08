Da Verona: "Napoli su Faraoni, arriva anche la conferma del patron Setti"

"Mercato Hellas, fiato sospeso per Borini e Faraoni", titola il Corriere di Verona . Sono il calo le possibilità che Fabio Borini resti all’Hellas. C’è il Torino «in forcing» sull’attaccante del Verona. Pronta un’offerta molto ricca, un triennale da 1.5 milioni di euro a stagione. Tanto, tantissimo. L’Hellas aveva avanzato, nelle settimane scorsa, una proposta identica nella durata, ma per il club gialloblù è difficilissimo pareggiare la cifra messa sul piatto dalla società granata. Una spina per il Verona, questa, che non esclude a prescindere, tra l’altro, che Davide Faraoni sia cedibile. L’ha spiegato, a inizio settimana, Maurizio Setti, che ha confermato il contatto stretto con il Napoli e con il suo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, estimatore di Faraoni da tempo.