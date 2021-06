Da Verona: "Napoli su Lovato, ma l'Atalanta è in vantaggio"

L'Hellas Verona ha fissato il prezzo per Matteo Lovato: 20 milioni di euro. A scriverlo è il Corriere di Verona, secondo cui il Nazionale Under 21 è appetito da tanti top club: Milan, Juventus, Lazio, Napoli, ma soprattutto Atalanta. Il club orobico è quello maggiormente interessato e potrebbe inserire qualche prestito nell'operazione per abbassare la richiesta economica di Tony D'Amico: Roberto Piccoli e Matteo Ruggeri sono ipotesi valide.