Da Verona - Non solo Simeone: Fabiàn al Psg può sbloccare un altro affare col Napoli

Gli affari con la società partenopea potrebbero anche non esaurirsi al solo Cholito. Lo scrive il portale veronese L'Arena, che parla di un altro possibile affare tra i due club: L’altro filone da osservare con estrema attenzione è quello relativo ad Antonin Barak. Il ceco era stato sondato dal ds partenopeo Giuntoli ad inizio mercato, quando gli approcci si tramutarono in un incontro cordiale con gli agenti. Ora la pista potrebbe riaccendersi. Il Napoli sta per piazzare al Paris Saint Germain Fabian Ruiz per una cifra compresa tra i 20 ed i 25 milioni di euro.

L’affare si farà ed è già partita la caccia al sostituto. Due i nomi caldi: l’ungherese Dominik Szoboszlai del Lipsia e proprio Antonin Barak. L’angelo biondo dell’Hellas è rimasto quasi in naftalina per tutta l’estate, utilizzato solo negli spezzoni finali di partita per un ritardo di condizione. Il Verona deve decidere in fretta se farà ancora o meno parte del progetto. Una scelta è necessaria.