Da Verona - Non solo Simeone: pronti altri 13mln per un altro colpo dall'Hellas

Andrea Petagna al Monza, Giovanni Simeone al Napoli. E' questo il giro di attaccanti a cui si sta lavorando in queste ore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Petagna al Monza, Giovanni Simeone al Napoli. E' questo il giro di attaccanti a cui si sta lavorando in queste ore, col Cholito in attesa che si sblocchi il trasferimento dell'ex Atalanta per chiudere l'accordo coi partenopei. Un'operazione, scrive 'L'Arena', da circa 16 milioni di euro. Che potrebbe non essere l'unica sull'asse Hellas-Napoli: De Laurentiis e Giuntoli restano interessati al centrocampista ceco ad Antonin Barak e sono pronti a un ulteriore investimento da circa 13 milioni di euro.