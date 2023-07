Da Verona - Prosegue la trattativa per il prestito di Folorunsho: la situazione

Quale futuro per Michael Folorunsho? Con ogni probabilità il Napoli lo cederà nuovamente in prestito.

Quale futuro per Michael Folorunsho? Con ogni probabilità il Napoli lo cederà nuovamente in prestito. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere di Verona, l'Hellas continua a trattare col club azzurro per ottenerlo a titolo temporaneo per la prossima stagione