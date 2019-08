Da Verona: "Questione di giorni per Tutino, tra domani e domani arriverà in Veneto"

"È questione di giorni e dettagli per Gennaro Tutino, attaccante ventiduenne del Napoli che sbarcherà a Verona - tra domani e dopodomani - in prestito secco". Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano veronese "L'Arena" che svela gli ultimi dettagli sulla trattativa che porterà in prestito dal Napoli Gennaro Tutino al club neopromosso in serie A.