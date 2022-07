Da Verona: respinta l'offerta (troppo bassa) del Napoli per Barak, le cifre

Rispedita al mittente l’offerta partenopea per Antonin Barak (classe 1994), scrive quest'oggi il portale tematico Tggialloblù.it

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rispedita al mittente l’offerta partenopea per Antonin Barak (classe 1994), scrive quest'oggi il portale tematico veronese Tggialloblù: "Il Verona non ci sta e risponde al Napoli col due di picche. Il trequartista ceco è valutato almeno 20 mln di euro ed il club azzurro sarebbe disposto a spenderne solamente 12. Troppo pochi per l’Hellas che per quella cifra potrebbe anche tenersi il giocatore, la cui scadenza contrattuale è fissata a giugno 2024".