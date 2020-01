Da Verona: Rrahmani e Amrabat sono del Napoli, plusvalenza super per l'Hellas

L'edizione odierna del Corriere di Verona aggiorna la situazione relativa al futuro di Amir Rrahmani e Sofyan Amrabat, entrambi ad un passo dal Napoli. Operazione, questa, che porterà nelle casse societarie 30 milioni di euro, più circa 2 di bonus (plusvalenza da 25 milioni). Per Rrahmani è stata posta come condizione dalla dirigenza dell’Hellas, prima di cominciare la trattativa: la permanenza in gialloblù fino al termine dell’annata. Per Amrabat la palla è passata nel campo degli accordi con gli agenti che lo rappresentano. I vertici del Napoli - si legge - stanno trattando con l’entourage del giocatore, si va verso un contratto di quattro anni a più di 1.7 milioni di euro d’ingaggio a stagione.