Da Verona sicuri: "Ilic può partire già a gennaio per finanziare altri colpi"

"Mai come a Qatar 2022 questa è l'Argentina di Messi,così come nel '86 e nel '90 era la squadra di Maradona".

GIOVANILI GAZZETTA - IL NAPOLI HA GIÀ IL VICE-LOBOTKA: LA STELLINA IACCARINO CHE DISSE NO A JUVE E MILANESI Iaccarino, il Napoli ha in casa il vice Lobotka. E per l’azzurro disse no a Juve, Inter e Milan, scrive la versione on line della Gazzetta dello Sport raccontando del talento che Spalletti ha voluto in ritiro con i grandi e che in passato stregò anche Bruno... Iaccarino, il Napoli ha in casa il vice Lobotka. E per l’azzurro disse no a Juve, Inter e Milan, scrive la versione on line della Gazzetta dello Sport raccontando del talento che Spalletti ha voluto in ritiro con i grandi e che in passato stregò anche Bruno... LE ALTRE DI A ACCOSTATO AL NAPOLI, SU BETO C'È ANCHE L'INTER: L'UDINESE FISSA IL PREZZO Gli scout dei vari club oltre che lavorare per il mercato di gennaio sono già all'opera anche in vista della prossima stagione Gli scout dei vari club oltre che lavorare per il mercato di gennaio sono già all'opera anche in vista della prossima stagione