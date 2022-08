Da Verona - Simeone, inserimento del Nizza: l'argentino aspetta il Napoli

In attesa che il Napoli decida se fare o meno la mossa decisiva, su Giovanni Simeone - scrive oggi "L'Arena" - spunta l'interesse del club francese.

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa che il Napoli decida se fare o meno la mossa decisiva, su Giovanni Simeone - scrive oggi "L'Arena" - spunta l'interesse dei francesi del Nizza che avrebbero pensato al centravanti del Verona quale rinforzo per il proprio reparto offensivo. A quanto si legge nelle settimane scorse Monza e Salernitana sarebbero state disposte a mettere sul piatto quasi 20 mln per arrivare al Cholito, senza però incontrare il gradimento dell'argentino.