Da Verona: "Simeone non resterà, piace a Giuntoli. Tameze non pronto per una big"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Dimitri Canello, direttore di TrivenetoGoal: "Simeone difficilmente resterà a Verona, l’Hellas ha sempre fatto plusvalenze negli ultimi anni. Se il cartellino è stato riscattato a certe cifre è perché c’è la certezza che verrà ceduto. Il Napoli è interessato, so per certo che il giocatore piace a Giuntoli. Il ragazzo è pronto per fare un campionato importante.

Barak? Se fossi un ds prenderei dal Verona subito Barak, un giocatore eccezionale che combina benissimo le due fasi con grandi doti balistiche. Lo ritengo più pronto di Simeone e mi meraviglierei se quest’anno non facesse il grande salto.

Tameze? E’ tra i tre il meno pronto, credo che un altro anno in una squadra media come il Verona gli possa fare bene. Fisicamente è devastante, bravo ad inserirsi oltre che saper filtro alla difesa”.