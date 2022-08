Da Verona - Simeone verso Napoli: ultime riflessioni sulla formula

Oggi Setti dovrebbe tornare da una breve vacanza all’estero per guidare in prima persona la trattativa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Cholito Simeone viaggia in direzione Napoli. Lo scrive il portale veronese l'Arena, che considera ormai fatto il passaggio al Napoli dell'attaccante: "Il bomber argentino rischia di essere subito avversario dell’Hellas lunedì al Bentegodi nell’esordio di campionato. Esiste già un accordo tra l’entourage dell’attaccante ed il Napoli per un quinquennale fino al 2027 da 1,7 milioni a stagione. L’ultimo passo è l’intesa definitiva tra l’Hellas ed il club partenopeo.

Oggi Setti dovrebbe tornare da una breve vacanza all’estero per guidare in prima persona la trattativa. Il Verona ha sempre preteso almeno una cessione in prestito con obbligo di riscatto, mentre gli azzurri nelle scorse settimane si erano fermati all’ipotesi di diritto. Le ultime riflessioni saranno sulla formula. Sulle cifre invece la base sarà di due milioni per il prestito oneroso più 13 da versare il prossimo giugno. Una soluzione che permetterebbe all’Hellas una plusvalenza vicina ai 4 milioni, in base a bonus e valutazioni che alla fine verranno messe nero su bianco.