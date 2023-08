Da Vigo - Gabri Veiga, il Celta non si smuove: pretende il pagamento della clausola

Gabri Veiga piace a tante, tantissime squadre in giro per l’Europa.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Gabri Veiga piace a tante, tantissime squadre in giro per l’Europa. Tra queste c’è anche il Napoli, che l’ha messo nel mirino in caso di partenza di Piotr Zielinski. Il Celta Vigo, riferisce La Voz de la Galicia, ha ricevuto diverse offerte, ma nessuna equivalente all’importo della clausola rescissoria di 40 milioni. Il club spagnolo non si smuove e pretende il pagamento dell’intera somma per il cartellino del talento classe 2002.