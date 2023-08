Da Vigo - Il Napoli non paga l'intera clausola per Veiga? Ipotesi che prende corpo: le ultime

Gabri Veiga al Napoli? L'affare è ben impostato, non c'è ancora accordo per il centrocampista spagnolo è il profilo designato dalla società

Gabri Veiga al Napoli? L'affare è ben impostato, non c'è ancora accordo per il centrocampista spagnolo è il profilo designato dalla società per sostituire il partente Piotr Zielinski. Il Celta Vigo vuole i soldi della clausola, 40 milioni di euro, ma secondo La Voz de Galicia - quotidiano molto vicine alle vicende del Celta - si starebbe facendo strada una nuova ipotesi: il Napoli sborserebbe una cifra di poco inferiore al valore della clausola, aggiungendoci una contropartita tecnica.