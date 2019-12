Da Vigo: "Offerta Napoli per Lobotka è bassa, ma nell'affare può finire Younes che piace al Celta"

Il Napoli fa sul serio per Stanislav Lobotka, scrive quest'oggi il quotidiano spagnolo "Faro de Vigo", rivelando che il Celta vuole oltre 20mln di euro e ritiene l'offerta lontana da quella giusta per lasciar andare un giocatore sotto contratto fino al 2023 e che ha una clausola di 50mln. Intanto emergono rumors su un inserimento nell'affare di Amin Younes, che interessava al Celta Vigo la scorsa stagione, per abbassare i costi dell'operazione. Dopo l'Inter un anno fa, dunque, il Napoli fa sul serio per il centrocampista slovacco. Ed il Celta - si legge - è pronto a sostituirlo con Sofiane Boufal del Southampton, che ha già vestito la maglia del Celta in prestito.