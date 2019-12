Da Younes a Ghoulam, il punto sulle cessioni: quanti azzurri in lista di sbarco

In lista di sbarco ci sono Ghoulam e Younes, ma anche gli esuberi Tonelli e Ciciretti. Per l’algerino si cerca una soluzione, visto che avrebbe bisogno di giocare e di mettersi in gioco. Ma anche lo stesso calciatore avrebbe chiesto di avere più spazio. Dipenderà anche dal Napoli, ossia se riuscirà a trovare un sostituto. Per Amin Younes, invece, l’addio sembra scontato: ha trovato pochissimo spazio e nel 4-3-3 di Gattuso dovrebbe averne ancora meno, visto che come esterni di sinistra ci sono Insigne e Mertens. Per lui l’interesse del Genoa e di alcuni club di Bundesliga. Da valutare la posizione di Gaetano, che Gattuso considera lontano dalle rotazioni dei titolari. Ma il calciatore e il ds Giuntoli vorrebbero una soluzione in Serie A, ma solo se ci sarà la possibilità di giocare con continuità. Altrimenti in Serie B c'è la fila. Per Tonelli si cercherà una sistemazione, ma col giocatore vicino alla scadenza è difficile. Ciciretti, che va recuperato a tutto tondo, potrebbe scegliere di andare in Serie C o in una squadra di Serie B senza particolari ambizioni.