Dagli Stati Uniti - Lozano era stato tentato dalla MLS per gennaio: il retroscena

Hirving Lozano è tornato a giocare in Olanda, il messicano è da poco stato annunciato dal Psv Eindhoven. L'attaccante era stato sul punto di passare dal Napoli alla MLS, la redazione americana di The Athletic riporta il retroscena di mercato: "II Psv sta finalizzando un accordo per ingaggiare il nazionale messicano Hirving Lozano dal Napoli, fonti che hanno familiarità con l'accordo confermano a The Athletic, ma non erano l'unico corteggiatore.

I LA Galaxy hanno reso Lozano un obiettivo prioritario da ingaggiare quest'inverno con il suo contratto con il Napoli in scadenza la prossima estate. L'interesse era reciproco tra giocatore e società, invece Lozano punta al PSV.

I Galaxy avevano un'offerta per l'esterno respinta dal Napoli, che ha spinto affinché Lozano andasse adesso al PSV. Se la finestra di mercato estiva si fosse chiusa senza un trasferimento, i Galaxy sarebbero stati estremamente fiduciosi di poter concludere l'affare quest'inverno. Ora si spostano su altri obiettivi e manterranno Lozano nel radar per il futuro".