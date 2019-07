Daily Mail - Agenti Pèpè hanno declinato l'offerta del Napoli: dall'Arsenal maxi-commissioni

L'Arsenal vuole chiudere per Nicolas Pèpè entro lunedì. Questa la notizia lanciata dal Daily Mail sull'attaccante del Lille, con il portale britannico che spiega come l'entourage del calciatore abbia respinto la proposta del Napoli e trovato un'intesa con l'ivoriano per un contratto molto ricco con i Gunners ed un pagamento da 80 milioni da versare in 5 rate nelle casse del club transalpino. Decisive le cifre da capogiro offerte agli agenti del calciatore.

