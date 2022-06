Dal Belgio a Bali, passando per il Messico: dove va Mertens se non rinnova

Tante opportunità lavorative per Dries Mertens qualora il belga decidesse di lasciare il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tante opportunità lavorative per Dries Mertens qualora il belga decidesse di lasciare il Napoli. Il calciatore ha mercato ovunque, non solo in Europa. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in Belgio continuano a parlare dell'offerta dell'Anversa, e di contorno ci sono le prospettive esotiche: dal Messico ai Paesi arabi, passando per Bali.