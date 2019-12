Dal Belgio: "Conte vuole Mertens all'Inter! Lo cercò già al Chelsea ma non lo accontentarono"

Antonio Conte stravede per Dries Mertens. Lo avrebbe voluto con sé anche al Chelsea ma la dirigenza inglese non lo accontentò dato che il belga aveva superato i 30 anni. Ora l'ex ct dell'Italia ci riprova. Dal Belgio il portale Nieuwsblad fa sapere che Conte avrebbe individuato in Mertens il partner ideale per Lukaku qualora Martinez andasse al Barcellona. I due sono già compagni in Nazionale e il loro feeling tornerebbe utile nel club. Al momento una semplice indiscrezione ma per l'estate l'affare può andare in porto, anche perché il belga andrà a scadenza.