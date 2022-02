Dal Belgio - Denayer si libera a zero dal Lione: anche il Napoli chiede informazioni

Il futuro di Jason Denayer del Lione è in bilico. Het Nieuwsblad fa il punto sul ventiseienne centrale belga in scadenza: ancora il rinnovo non arriva e per il giocatore, che in estate diventerà un potenziale ghiotto parametro zero, c'è tanto interesse. Secondo l'autorevole giornale, ci sono il Barcellona, il Newcastle ma anche la Juventus e il Napoli su Denayer.