Dal Belgio - Mertens-Cavani, futuro intrecciato: il PSG pensa a Dries per il post-Matador

Sono molte le società che in questi mesi sono state accostate a Dries Mertens, attaccante belga in scadenza di contratto con il Napoli. Dall’Inter, al Chelsea, passando per l’Atletico Madrid. Ancora, però, il rebus circa il futuro dell’ex PSV non ha trovato soluzione. Anzi, sembra complicarsi ulteriormente dato che dalle pagine di Voetbalkrant.com arriva l’indiscrezione che anche il PSG si è attivato su Mertens. Il 14 del Napoli sarebbe, infatti, considerato una soluzione attuabile per la sostituzione nella rosa transalpina di Edinson Cavani, anch’esso in scadenza di contratto.