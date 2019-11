Dal Belgio - Mertens nel mirino del Montreal Impact: Henry stravede per il belga

Resta ancora incognito il futuro dell'attaccante del Napoli, Dries Mertens. Il belga vorrebbe restare a Napoli prolungando il suo contratto in scadenza il 30 giugno. C'è ancora distanza tra il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e Mertens e quindi i vari club interessati alle sue prestazioni iniziano a guardarsi attorno. Come anticipato da ​Voetbal Belgie l'ultimo club che ha chiesto informazioni all'entourage dell'ex Psv è il Montreal Impact. Un imput arrivato dalla nuova guida tecnica, Thierry Henry, che conosce e stravede per Mertens dai tempi del Belgio, quando era assistente del ct Roberto Martinez.