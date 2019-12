Dal Belgio - Napoli-Berge, c'è l'offerta! Si attende risposta calciatore: le cifre

Durante Napoli-Genk si è parlato anche di mercato tra i due club. Al centro del tavolo Sander Berge, uno dei centrocampisti più talentuosi del panorama europeo. La dirigenza azzurra ha confermato ufficialmente l'interesse per il mediano e tra le parti si è affrontato anche il discorso economico: il Napoli avrebbe avanzato un'offerta da 20 milioni di euro. Adesso si attende in primis la risposta del giocatore, sulle cui tracce ci sono anche altri top club in Europa. Difficile che a gennaio Berge resti ancora al Genk. A riportarlo sono i belgi di Nieuwsblad.