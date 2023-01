Dal Belgio - Occhi sul talento 2004 El Khannous: su di lui anche il Man City

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Bilal El Khannous

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Bilal El Khannous: secondo quanto riportato da HLNSport, il talento del Genk sarebbe finito nel mirino della società partenopea. Attenzione però alla concorrenza del Manchester City, che da sempre ha un occhio di riguardo per i giovani. Il Genk non vorrebbe privarsi del talento classe 2004, l'intenzione del club è quella di trattenerlo per almeno un'altra stagione.