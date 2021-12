Dal Belgio - Rinnovo Mertens, offerta del Napoli al ribasso: trattativa difficile

Oltre al rinnovo di Lorenzo Insigne, in casa Napoli tiene sempre banco la questione aperta relativa all'opzione per un altro anno di Dries Mertens. L'attaccante recordman azzurro ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e sarà il Napoli a decidere se attivare questa opzione di rinnovo. In merito il sito belga Voetbal24 scrive: "Le trattative per il rinnovo non stanno andando bene. Il Napoli vuole rinnovare con Mertens, ma non alle cifre attuali (circa 4.5 milioni di euro a stagione, ndr). Il calciatore sembra non essere d'accordo e quindi ci sono buone possibilità che possa lasciare il suo amato club in estate".