Dal Brasile - Accostato al Napoli, Kaio Jorge a lezioni di italiano: vuole lasciare il Santos

Interessanti rumors arrivano dal Brasile su una delle migliori pepite del calcio verdeoro come Kaio Jorge del Santos. Alcuni media spiegano che il giocatore avrebbe confessato agli amici e ai compagni di non voler restare più con club brasiliano ma di sentirsi pronto per il grande salto. Non solo: starebbe prendendo lezioni di italiano proprio in prospettiva di un possibile sbarco in Serie A. Su Kaio Jorge non sono mancati i rumors in questi ultimi mesi. Nel mirino della Juventus e del Napoli, soprattutto, ma visionato anche da mezza Europa.