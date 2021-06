Dal Brasile - Accostato al Napoli, su Kaio Jorge ci sono Juve e Milan

Kaio Jorge, attaccante accostato al Napoli, sembra pronto a lasciare il Brasile una volta per tutte per approdare nel mondo del calcio europeo. Secondo quanto riferito dal portale UOL Esporte, sul giovane talento del Santos si starebbero informando anche Milan e Juventus: per lasciarlo partire, il club bianco-nero brasiliano chiede 10 milioni di euro. Questa potrebbe essere l'estate giusta.