Dal Brasile: "Il Gremio chiede 30mln per Everton, il Napoli è freddo: ci prova Ancelotti"

Valutazione alta quella del Gremio per il suo talento Everton, 24enne esterno offensivo: il calciatore costa 30 milioni di euro e al momento il Napoli, pur apprezzando il calciatore, non ha mosso passi concreti per il suo acquisto. GloboEsporte, viceversa, fa sapere che sul callciatore, oltre al Borussia Dortmund, c'è forte l'Everton di Ancelotti, con l'ex tecnico del Napoli che avrebbe già effettuato qualche telefonata personalmente per sondare la disponibilità del calciatore. Lo status di extracomunitario al momento frena il Napoli: la società, infatti, dovrebbe prima liberare qualche casella.