Dal Brasile: "Il Napoli ha smesso di seguire Everton, ora l'obiettivo è un giocatore di Serie A"

Sono arrivate anche in Brasile le voci sull'interesse del Napoli per Jeremie Boga. Una corte talmente concreta da aver convinto la dirigenza azzurra a mollare la presa per Everton. La redazione di Radio Gaucha, infatti, fa sapere che la società azzurra ha smesso di interessarsi al talento del Gremio perché la sua priorità ora è proprio l'esterno del Sassuolo. Due giocatori simili che occupano lo stesso ruolo.