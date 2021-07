Dal Brasile - Kaio Jorge ha firmato un precontratto col Napoli, non rinnoverà col Santos

Il giornalista brasiliano Vagner Frederico, dell'emittente televisiva carioca 'Santa Cecilia Tv', ha riferito su Twitter le ultime sull'attaccante Kaio Jorge: "È sempre più chiaro che l'attaccante Kaio Jorge non rinnoverà il contratto con il Santos e lascerà il club a fine anno gratuitamente. Una fonte collegata al giocatore garantisce che ha già firmato un pre-contratto con il Napoli, dall'Italia".

Está cada vez mais claro que o atacante Kaio Jorge não vai renovar seu contrato com o Santos e deixará o clube no final do ano de graça. Uma fonte ligada ao jogador garante que ele já assinou um pré contrato com o Napoli, da Itália.