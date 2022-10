Dal Brasile - L’Atletico Mineiro torna su Juan Jesus: pronta un’offerta già a gennaio

Sirene di mercato per il difensore del Napoli Juan Jesus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sirene di mercato per il difensore del Napoli Juan Jesus. Come riportato dal portale brasiliano Torcedores, l’Atletico Mineiro torna alla carica per il centrale ex Roma, possibile un’offerta di 2.5 milioni di euro da presentare già a gennaio. Il club brasiliano avrebbe anche in mente anche di offrire un pre-contratto a Juan Jesus per poi prelevarlo a parametro zero il prossimo 1° luglio anche se questa opzione è di difficile realizzazione perchè il brasiliano ha la possibilità di prolungare il proprio contratto con il Napoli per un’altra stagione.