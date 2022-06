Dal Brasile - Mertens è stato proposto al Botafogo: la situazione

Il primo obiettivo del Botafogo è Zahavi che ha appena lasciato il PSV. Nel caso dovesse sfumare, Mertens potrebbe diventare una pista calda.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens e un futuro ancora da definire. Il belga ha il contratto in scadenza il 30 giugno e al momento non si è ancora trovato un accordo per il rinnovo. Dal Brasile rimbalza con insistenza la voce di un contatto tra il giocatore del Napoli e il Botafogo, che sta puntando a un mercato piuttosto ambizioso per tornare ai vertici a livello locale, dopo il ritorno nel massimo campionato brasiliano nel 2021. Il club brasiliano è sulle tracce del belga, ma, a quanto scrivono in Brasile, si tratterebbe più di un’idea di alcuni intermediari ed operatori di mercato che di un interesse diretto. Il primo obiettivo del Botafogo è Zahavi che ha appena lasciato il PSV. Nel caso dovesse sfumare, Mertens potrebbe diventare una pista calda.