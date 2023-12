Dal Brasile: "Napoli, prendi questo centrocampista. Ricorda Thiago Motta"

Sabatino Durante, operatore di mercato, grande esperto di calcio sudamericano, è intervenuto a Radio Marte

Sabatino Durante, operatore di mercato, grande esperto di calcio sudamericano, è intervenuto a Radio Marte: "Un giocatore interessante qui in Brasile? Beh Pablo Maia (21 anni, gioca nel San Paolo) è un buon giovane che ha struttura fisica e buoni piedi, fa quantità e qualità. Come tutti i giovani che vengono dal Sud America hanno bisogno di tempo per adattarsi. Vagamente potrebbe assomigliare a Thiago Motta.

Una mezz'ala che sa fare sia quantità che qualità. Tra Lukaku e Osimhen preferisco il secondo. Lukaku non mi è mai piaciuto. È chiaro che quando c'è uno che fa l'assist, nel suo caso Dybala, allora diventa un giocatore immarcabile”.