Dal Brasile - Wendel offerto al Napoli: l'agente preferisce l'Europa al Flamengo

Wendel, centrocampista dello Zenit San Pietroburgo già seguito in passato dal Napoli, sarebbe finito di nuovo in orbita azzurra. Come riferisce da Rio de Janeiro Coluna do Fla, il 25enne brasiliano sarebbe stato offerto al Napoli e all'Everton dal suo agente Fransergio Ferreira. Il nome di Wendel era stato accostato nelle ultime settimane anche al Flamengo, il mediano e la sua famiglia vorrebbero tornare in Brasile, ma il procuratore ritiene che abbia ancora mercato in Europa e cercherà a tutti i costi di portarlo in un club europeo. Wendel, che potrebbe lasciare il club russo con la formula del prestito annuale, è un centrocampista centrale dotato di grande resistenza fisica. In carriera ha vestito anche le maglie di Fluminense e Sporting Libsona, prima di approdare allo Zenit.