Dal Canada - Bernardeschi-Toronto, interesse reale: trattativa in fase avanzata

Federico Bernardeschi, dopo i sondaggi di Napoli, Atletico Madrid e Siviglia, potrebbe finire in Canada dove ritroverebbe due connazionali. Il Toronto, dopo Insigne e Criscito, sembra infatti fare sul serio per accaparrasi il terzo italiano, svincolato e ancora alla ricerca di una squadra. Il giornalista canadese Michele Singh, esperto della MLS, scrive su Twitter: "L'interesse del Toronto FC per il nazionale italiano e l'ex esterno della Juventus Federico Bernardeschi è molto reale e il sentimento è reciproco. Le due parti sono in una fase avanzata delle loro discussioni".

The interest from Toronto FC in Italian international and former Juventus winger Federico Bernardeschi is very much real – and the feeling is mutual. The two sides are in an advanced stage of their discussions. https://t.co/OUMInaoHYz