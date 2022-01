Dal Canada: Insigne, sono più basse le cifre reali che prenderà a Toronto

Lorenzo Insigne dal primo luglio si trasferirà in Canada per giocare con il Toronto FC. Ma quanto guadagnerà realmente l'attaccante in Mls? A svelarlo è il portale vicino al massimo campionato nordamericano, MLSSocceritalia: "Una fonte diretta molto vicina all’operazione e direttamente dal Canada ci ha svelato le vere cifre dell’affare che ha convinto Lorenzo Insigne a firmare per Toronto FC: contratto di cinque anni e mezzo a otto milioni di euro netti più bonus a stagione. Gli otto milioni di euro netti che risultano a noi sarebbero esattamente 11,5 milioni di dollari… ma canadesi!

11.5 milioni di euro netti avrebbe voluto dire circa 23 milioni di dollari lordi all’anno, decisamente troppi in una lega in cui il giocatore più pagato nel 2021 è stato Carlos Vela con 6.3 milioni di dollari lordi".