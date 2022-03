Dal'Inghilterra - Arsenal in pole per Fabian Ruiz! Può arrivare in estate con forte sconto

La Premier League corteggia Fabian Ruiz. Secondo quanto riporta Fourfourtwo, l'Arsenal sarebbe balzato in pole position

La Premier League corteggia Fabian Ruiz. Secondo quanto riporta Fourfourtwo, l'Arsenal sarebbe balzato in pole per il centrocampista degli azzurri, e starebbe preparando un'offerta per la prossima estate. Per non perderlo a parametro zero il club partenopeo sarebbe disposto a cederlo in estate: l'ex Betis è valutato da Aurelio De Laurentiis intorno ai 40-50 milioni di euro, ma la difficile situazione contrattuale potrebbe portare a una cessione a un prezzo scontato.