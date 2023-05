Dal Kosovo - Rrahmani ha firmato il rinnovo: cifre e dettagli dell’accordo

Tutto fatto per il rinnovo di contratto di Amir Rrahmani. A confermarlo è il giornalista kosovaro Arlind Sadiku, che su Twitter scrive: “Amir Rrahmani ha firmato un prolungamento di contratto con il Napoli fino al 2027. Guadagnerà 2,5 milioni all'anno”.

Amir Rrahmani has signed a contract extension with Napoli until 2027. He will earn 2.5m a year. #napoli #rrahmani #seriea