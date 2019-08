Dal Messico: "Ancelotti innamorato di Lozano dal Mondiale, era la priorità del Napoli"

In Messico il quotidiano Marca Claro, nella sua edizione online, commenta l'arrivo di Hirving Lozano al Napoli specificando che il messicano era stata una richiesta esplicita di Carlo Ancelotti che lo ha seguito per un anno. La partita della svolta è stata Germania-Messico, quando Ancelotti era commentatore del Mondiale proprio per una tv messicana. In quella partita segnò proprio Lozano e Ancelotti si innamorò di lui. Da quel momento, Lozano è diventata una priorità per il club azzurro. Il Napoli ci provò già a gennaio, alla fine ha aspettato l'estate per strapparlo al Psv.