Dal Messico - Due club su Lozano: spunta proposta dalla Liga

Hirving Lozano non ha ancora rinnovato col Napoli e potrebbe andare via a fine stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Hirving Lozano non ha ancora rinnovato col Napoli e potrebbe andare via a fine stagione. Dal Messico, Tv Azteca fa sapere che ci sono diversi club già interessati all'ex Psv come Villarreal e Chelsea. Diversi i club inglesi interessati all'esterno di Spalletti, il cui contratto è in scadenza nel 2024 e non ci sono ancora accordi per il rinnovo.