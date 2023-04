Dal Messico - Lozano sogna il ritorno al PSV: il Napoli ha individuato il sostituto nel Real

Hirving Lozano potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione.

© foto di www.imagephotoagency.it

Hirving Lozano potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. Il contratto del messicano è in scadenza a giugno 2024 e difficilmente il club azzurro lo rinnoverà alle stesse cifre - 4,5 mln a stagione - che il Chucky percepisce attualmente. Secondo Fox Sports Mexico, l'attaccante, sul quale resta l'interesse di club di Premier e Liga, starebbe sognando un suo ritorno in Olanda al PSV.

Il Napoli non si farebbe trovare impreparato e, sempre secondo i colleghi messicani, avrebbe attenzionato nelle ultime settimane Marco Asensio, spagnolo classe 1996 in scadenza di contratto col Real Madrid. Tanti i club sul nazionale spagnolo, vera occasione per il prossimo mercato estivo, su di lui oltre al Napoli, anche Milan e Borussia Dortmund ci starebbero pensando.