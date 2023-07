Dal Messico, Martinez: "ADL mi ha detto che Lozano non arriverà a fine contratto"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Daniel Martinez, giornalista di ESPN

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Daniel Martinez, giornalista di ESPN: "Ho avuto la possibilità di parlare con De Laurentiis, che è sempre un vulcano di idee e parole. Diceva che nel Napoli non ci sarà la possibilità di farlo arrivare a fine contratto. Quindi Lozano dovrà sedersi ad un tavolo e rinnovare oppure andare via. Non perderà Lozano a zero, ma la posizione di ADL è assolutamente logica e lo stesso calciatore sa benissimo come stanno le cose. Lozano-Garcia? Hirving è maturato moltissimo ormai, ha avuto una crescita totale e ha una capacità di sacrificio che prima non conoscevamo. E' stato voluto da Ancelotti, ma poi si è dovuto imporre con un allenatore come Gattuso che non lo vedeva all'inizio.

Per questo sono fiducioso che anche con Garcia riuscirà a ritagliarsi il proprio spazio. Anche perché si è alternato serenamente con Politano mentre c'era Spalletti in panchina. Osimhen? De Laurentiis mi ha detto che serve un 'duecentino' (ride ndr)... Tutto dipenderà da Mbappé. Dal suo trasferimento o meno, andrà a cascata a influire anche sul resto del mercato europeo. Bisogna stare attenti".