Dal Newcastle 150mln per Fabian e Osimhen: il Napoli non ci ha neanche pensato

Tra i diamanti più splendenti di questa stagione, in casa Napoli, ci sono sicuramente Victor Osimhen e Fabian Ruiz. Entrambi sono appetiti sul mercato e il club azzurro avrebbe ricevuto una proposta monstre per entrambi, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Il Newcastle per Fabian Ruiz e Osimhen ha delineato uno scenario di 150 milioni per entrambi, il Napoli non ha neanche approfondito l’ipotesi".