Dal Portogallo - Benfica-Cavani ci siamo! Il matador domenica sarà a Lisbona

Ultime notizie provenienti dal Portogallo sulla trattativa Benfica-Cavani. Secondo la stampa portoghese il 33enne attaccante uruguaiano ex Napoli è pronto a dire sì ai lusitani, firmando un contratto di tre anni. Per i media portoghesi il matador sarà a Lisbona già domenica, per poi sostenere ad inizio settimana le visite mediche. In un’intervista ad Espn, il fratello-agente di Cavani ha definito la trattativa ben avviata, ma non ancora chiusa.