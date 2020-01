Dal Portogallo: c'è anche il Napoli su Acuna, lo Sporting fissa il prezzo

Da casa Sporting Lisbona è arrivato un no alla proposta dell'Inter per Marcos Acuna, laterale mancino identificato dalla dirigenza nerazzurra come una possibile alternativa al primo obiettivo per il ruolo, Alonso del Chelsea. Stando a quanto riportato da O Jogo la società biancoverde avrebbe rispedito al mittente la proposta di un prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto a 9. Alla base di questa decisione la valutazione da 20 milioni di euro fatta per l'argentino sul quale c'è anche il Napoli.