Dal Portogallo - Conceicao tiepido sull'ipotesi Napoli: aspetta altre offerte

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal Portogallo fanno sapere che Sergio Conceicao è al momento tiepido sull'ipotesi Napoli. Il quotidiano Mais Futebol, in modo particolare, si sofferma sul pensiero del tecnico portoghese che è legato al Porto fino al 2024, ha una clausola da 18 milioni ma, soprattutto, starebbe pensando ad altre ipotesi per il futuro. Il Napoli, comunque, resta vigile sullo sfondo, ma al momento non ci sono passi concreti per l'ex centrocampista di Inter e Lazio.