Dal Portogallo: "Ecco perché saltò l'arrivo di Conceicao al Napoli"

"Io penso che si possa dare l'Inter come favorita". Claudia Garcia non esita più di tanto. La giornalista portoghese, originaria di Porto ma volto noto del calcio italiano, tra le altre cose su RaiSport, parla a TMW alla viglia della sfida di Champions tra l'Inter e il Porto: "Basta andare su Transfermarkt e confrontare i giocatori delle due squadre, l'organico nerazzurro è veramente forte. A livello di singoli, da Barella a Lautaro passando per Calhanoglu, Dzeko, Brozovic, li vedo avanti, anche se la difesa ogni tanto balla: se concedi gli spazi visti contro l'Udinese il Porto non ti perdona".

Conceicao è al Porto da tanti anni, forse è pronto per il salto verso la Premier o la Liga.

"O l'Italia, perché no? È da un po' di tempo che se ne parla, in passato c'è stata quella situazione col Napoli che era vera ma non si è concretizzata. Lui è stato sempre intelligente a non lasciare il Porto per una qualsiasi offerta, ma penso che sarà la sua ultima stagione. Certo, dovrà arrivare la proposta giusta: in Portogallo guadagna tanto, ha il comando totale dello spogliatoio e una squadra che riesce a essere competitiva ogni anno. Non è un allenatore che lascerà il Porto per una squadra italiana di mezza classifica, con tutto il rispetto, deve puntare a lottare per il titolo".