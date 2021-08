Dal Portogallo - Grimaldo, ci prova lo Shakhtar di De Zerbi: il Benfica resiste

Lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, secondo il quotidiano portoghese A Bola, ha avanzato un'offerta al Benfica per Alejandro Grimaldo, terzino sinistro che piace anche al Napoli. Il club ucraino proponeva il pagamento di 12 milioni di euro, più tre milioni di bonus. Il club lusitano ha rifiutato l'offerta degli ucraini, ritenendo la cifra troppo bassa. Lo stesso Grimaldo non era disposto a trasferirsi in Ucraina, lo spagnolo punta ad uno dei migliori campionati europei.