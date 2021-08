Dal Portogallo - L’ex Napoli Vinicius verso la Bundesliga: trattativa con l'Eintracht

Dopo l'avventura al Tottenham nella passata stagione per Carlos Vinicius starebbero per aprirsi le porte della Bundesliga. Secondo quanto riportato da A Bola il brasiliano è in trattativa con l'Eintracht Francoforte. Il club tedesco e il Benfica, società titolare del cartellino, stanno lavorando sull'ipotesi di un prestito ma non è da escludere neanche una cessione a titolo definitivo.